Sich frei­wil­lig zu enga­gie­ren heißt, etwas für den guten Zweck zu tun oder sich für eine gute Sache ein­zu­set­zen. Man kann auch sagen: Ehren­amt, bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment oder Frei­wil­li­gen­ar­beit.

Ein Enga­ge­ment ist frei­wil­lig, man geht also kei­ne Ver­pflich­tun­gen ein (zuver­läs­sig soll­te man trotz­dem sein ).

Ehren­amt­li­ches Arbei­ten ist selbst­be­stimmt, ich kann es also so gestal­ten, wie es mir gefällt (manch­mal gibt es aber auch Regeln, die zu beach­ten sind).

Es ist gemein­wohl­ori­en­tiert, also tut man etwas für die Gemein­schaft (ein Hob­by und per­sön­li­che Hil­fen im Freun­des­kreis oder in der Fami­lie zäh­len also nicht dazu).

Und es ist grund­sätz­lich unent­gelt­lich, das heißt, man bekommt kein Geld für die Tätig­keit. Aller­dings soll­te dein Enga­ge­ment auch für dich kos­ten­frei sein. Wenn du also Fahrt­kos­ten oder ande­re Aus­la­gen hast, wer­den die­se nor­ma­ler­wei­se erstat­tet.